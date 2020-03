Podejrzewali, że jest zakażony koronawirusem. Wyskoczył przez szpitalne okno

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL Pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu w środę. Mężczyzna został poddany diagnostyce. Na oddziale był krótko. W pewnym momencie do jego sali weszła pielęgniarka, by odłączyć mężczyźnie kroplówkę. Wyglądało na to, że pacjent śpi. - Jednak chwilę po wyjściu pielęgniarki wyskoczył przez okno - przekazała Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala przy ulicy Koszarowej, który został wyznaczony do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem.