"Walka o dwa życia zakończyła się sukcesem"

Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wykonali zabieg cesarskiego cięcia u ciężarnej ze skrajną niewydolnością oddechową, podłączonej do systemu pozaustrojowego natleniania krwi ECMO. Pani Ewelina jeszcze przez dwa kolejne tygodnie po przyjściu na świat córki, nie miała świadomości, że została mamą. Teraz dochodzi do siebie, wkrótce opuszczą szpital.