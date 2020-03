Oferowali maseczki, rękawiczki i kombinezony. Towaru nie mieli, ponad 200 osób oszukanych

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL Policjanci nie mają wątpliwości, że grupa działała - na terenie całej Polski - od lutego do 26 marca. W tym czasie miała oszukać ponad 200 osób i podmiotów gospodarczych na niemal 70 tysięcy złotych. Jak działali? - Wprowadzali pokrzywdzonych w błąd, co do zamiaru sprzedaży im środków ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek, kombinezonów ochronnych i płynów antybakteryjnych, które miały między innymi służyć do ochrony przed możliwością zakażenia się koronawirusem - relacjonuje Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji. I dodaje: - Oczywiście, choć zawierali umowy na dostarczenie tych przedmiotów, w rzeczywistości ich nie posiadali. Policja informuje, że część poszkodowanych to osoby, które poszukiwały środków ochrony, by przekazać je placówkom medycznym i szpitalom.