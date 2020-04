Chorowały na COVID-19, dwa tygodnie spędziły w szpitalu. Nastolatki wyleczone, wracają do domu

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL - Z wielką radością informujemy, że dwójka dzieci, która trafiła do nas przed dwoma tygodniami z wirusem COVID-19 jest zdrowa i może opuścić szpital - przekazała Monika Kowalska, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. I dodała, że nastolatki były hospitalizowane w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dziewczynki miały łagodne objawy choroby. Informację potwierdził też Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski. Na Facebooku przekazał, że kolejne wyniki testów laboratoryjnych, przeprowadzonych u dwójki dzieci, okazały się negatywne.

Na Dolnym Śląsku cztery osoby wyleczone

Na Dolnym Śląsku do tej pory wyleczone z COVID-19 zostały cztery osoby. To - oprócz dwóch nastolatek - 74-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna. Kobieta wyzdrowiała po 23 dniach pobytu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Jej stan w pewnym momencie był określany przez lekarzy jako ciężki. Pacjentka oddychała przy pomocy respiratora. Z kolei mężczyzna ten sam szpital opuścił po 12 dniach leczenia. Jak wynika z danych przedstawianych przez dolnośląski urząd wojewódzki w regionie - do 1 kwietnia - zmarły cztery osoby, które chorowały na COVID-19.