Wydłużają godziny pracy, uruchamiają kolejny punkt pobrań. Przed szpitalem i tak tworzą się kolejki

Kilkadziesiąt osób stojących w kolejce do sprawdzenia, czy nie są zakażone koronawirusem. Przed szpitalem na wrocławskim Brochowie jest też sznur samochodów, których kierowcy również oczekują na przeprowadzenie testu. - Dokładamy wszelkich starań, by ułatwić dostęp pacjentom - zapewnia przedstawiciel szpitala.

W czwartek przed punktem pobrań przy Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ustawiła się długa kolejka osób, które ze skierowaniami od lekarzy czekały na wykonanie testu na obecność koronawirusa. Pacjenci gromadzili się tu już godzinę przed otwarciem punktu pobrań. Przebadać chciał się każdy, a sytuację utrudniało to, że punkt pobrań był czynny tylko trzy godziny w ciągu dnia.

- Testów staramy się wykonywać jak najwięcej, tyle ile jest potrzeba. Jednak punkt ma ograniczone godziny otwarcia, które i tak zostały wydłużone. Dołożyliśmy wszelkich starań, by ułatwić dostęp pacjentom - podkreśla Michał Przybycień, rzecznik prasowy Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. I dodaje, że dziennie - do tej pory - udawało się wykonać tu od 150 do 200 pobrań.