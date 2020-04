Badają wpływ chlorochiny w leczeniu COVID-19. Zakwalifikowano już pierwszego pacjenta

Ruszył autorski program badań ekspertów z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy chcą przetestować wpływ chlorochiny w zapobieganiu lub zmniejszeniu powikłań płucnych w przebiegu COVID-19. W czwartek do badania zakwalifikowano pierwszego pacjenta.

Autorami programu badań nad wpływem chlorochiny w leczeniu pacjentów z COVID-19 są eksperci w dziedzinie badań klinicznych i specjaliści chorób zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - podał w komunikacie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Zbadają 400 osób

Pełniący obowiązki rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski podkreślił, że w ostatnich tygodniach coraz więcej osób zakażonych koronawirusem kierowanych jest na kwarantannę domową lub do izolatoriów, a w większości przypadków choroba przebiega łagodnie.

W badaniu ma wziąć udział 400 osób. W czwartek zakwalifikowano pierwszego pacjenta. Prof. Ponikowski powiedział, że osobom zakwalifikowanym do badania zostanie dostarczony do domu sprzęt do monitorowania funkcji życiowych - termometr, ciśnieniomierz, urządzenie do pomiaru saturacji. Wyniki pomiarów, które będą wykonywali pacjenci, mają być na bieżąco analizowane w centrum telemedycznym wrocławskiej uczelni.