Najpierw zakaził się lekarz, teraz pielęgniarka i czworo pacjentów. Kolejny oddział wyłączony

Pielęgniarka i czworo pacjentów oddziału ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu są zakażeni koronawirusem. Wcześniej pozytywnie na COVID-19 zdiagnozowano tam lekarza. Szpital - jak zapewniają urzędnicy - nie przerywa funkcjonowania, choć musi się dostosować do zmiany sytuacji. A kolejnych kilkadziesiąt osób przejdzie badania na obecność koronawirusa.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL Pacjentka, u której początkowo testy potwierdziły zakażenie koronawirusem, przebywała najpierw na oddziale ortopedycznym. Teraz jednak hospitalizowana jest na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej, a to oznacza, że oddział ten - po wykryciu zakażenia - został wyłączony z działania. - Przebadanych zostanie około 40 osób z personelu medycznego oraz pacjentów tego oddziału - informował Michał Nowakowski, rzecznik dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego. Pielęgniarka oddziału ortopedycznego i pacjentka to kolejne osoby chore na COVID-19 w szpitalu przy ulicy Kamieńskiego. To, że są zakażone, wyszło na jaw po przebadaniu około 60 osób. Testy przeprowadzono, bo zakażenie wykryto wcześniej u lekarza ortopedy. W środę rano Nowakowski przekazał, że kolejne przebadane próbki wykazały zakażenie u trzech kolejnych pacjentów oddziału ortopedycznego. Nadal wstrzymane jest działanie oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz części ortopedycznej szpitalnego oddziału ratunkowego. Ich działanie zawieszono po tym, jak pozytywnie zdiagnozowano lekarza.