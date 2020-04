Jedna ma 96 lat, druga 90. Obie panie wygrały z koronawirusem i mogły już opuścić szpital

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu to jedna z placówek, wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia, do walki z koronawirusem. W piątkowe południe - jak przekazywała Urszula Małecka, rzeczniczka placówki - hospitalizowanych było tu 98 pacjentów, zarówno tych u których zdiagnozowano zakażenie koronawirusem, jak i tych, którzy czekają na wyniki badań.

Dwie starsze panie wyleczone

W piątek szpitalne mury opuściła najstarsza z leczonych na COVID-19 pacjentek. To 96-letnia kobieta, która do placówki przy ulicy Koszarowej trafiła 12 dni temu. - Pacjentka nie była w poważnym stanie i dość szybko zareagowała na leczenie. Po 10 dniach wykonaliśmy ponowny test, wyniki były ujemne. Pacjentkę można było wypuścić do domu - mówi Małecka. I dodaje, że 96-latka nie tylko znajdowała się w grupie ryzyka, ale także ma choroby współistniejące. W grupie ryzyka znajdowała się też 90-latka, która ze szpitala przy ulicy Koszarowej została wypisana kilka dni wcześniej. Ona także hospitalizowana była przez 12 dni. Jednak, jak podkreśla Małecka, jej stan był znacznie gorszy. - Nie była na oddziale intensywnej opieki medycznej i nie była podłączona do respiratora, ale trzeba było monitorować jej parametry życiowe - podkreśla rzeczniczka szpitala. 90-letnia chora poddana była lekami z terapii profesora Krzysztofa Simona, który jest ordynatorem jednego z tutejszych oddziałów zakaźnych. - To zestaw 32 leków, ale nie wszystkie na raz podawane są pacjentom. Z tej puli dobiera się odpowiednie dla danego chorego. Tu, po zgodzie pacjentki, był podawany jeden lek - wyjaśnia Małecka.