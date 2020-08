Ognisko koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej. Ponad 50 osób zakażonych, 90 w kwarantannie

51 pozytywnych wyników testów na koronawirusa stwierdzono w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu, prowadzonym przez zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Ta liczba może jeszcze wzrosnąć, część wyników jest niejednoznaczna. Kwarantanną objęto 90 osób.

- DPS-y to rzeczywiście miejsca szczególnie narażone na rozwój epidemii. To tam właśnie jest niestety sytuacja umożliwiająca bardzo bliski kontakt, więc trudno utrzymać reżim sanitarny. Jeżeli pojawi się zainfekowany pracownik czy mieszkaniec i nie wykryje się tego wystarczająco wcześnie, mamy problem - przyznaje Paweł Wróblewski, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.