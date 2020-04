W mobilnym punkcie test na koronawirusa można zrobić w kilka minut, bez wysiadania z samochodu

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL Pierwszy na Dolnym Śląsku mobilny punkt do testowania osób z podejrzeniem choroby COVID-19 stanął przy ulicy Panieńskiej w Wołowie. Podobne punkty mają wkrótce powstać w kolejnych miejscach województwa. - Deficyt ratowników każe nam szukać rozwiązań, żeby maksymalnie wykorzystać ich prace. Stąd pomysł, który przecież nie jest rewolucyjny, by zamiast jeżdżenia do pacjentów czy osób na kwarantannie - tam gdzie, to możliwe i gdzie sanepid wyraża zgodę - wymazy pobierane były na miejscu - wyjaśnia Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski. I podkreśla: - Wydajność jest wtedy dużo większa. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA