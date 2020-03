Wezwany na ćwiczenia wojskowe: 700 osób w jednym miejscu, czy to mądre? Wojsko reaguje

Jeszcze w styczniu zostali wezwani do stawienia się w najbliższy czwartek na kilkudniowe ćwiczenia wojskowe w jednej z wrocławskich jednostek. - Mam obowiązek stawić się na ćwiczeniach, ale obawiam się zamknięcia 700 osób w jednym miejscu, gdy tyle mówi się o zagrożeniu koronawirusem. Czy to jest mądre? - napisał na Kontakt 24 zaniepokojony internauta. Wojsko ćwiczenia żołnierzy rezerwy w całym kraju odwołuje. Ma wszystkich obdzwonić.

Ciągły kontakt z innymi

Czyli ciągły kontakt z wieloma osobami. Nasz rozmówca nie ukrywa, że obawia się koronawirusa. Tym bardziej że we Wrocławiu stwierdzono już kilka przypadków zakażenia. Ale mimo to, jak przyznał mężczyzna, bardziej martwiły go ewentualne konsekwencje prawne wynikające z niestawiennictwa - kara grzywny, a nawet do 30 dni aresztu. Rezerwista zapewnił, że pojedzie na miejsce, ale jednocześnie liczył, że dowie się tam o odwołaniu ćwiczeń.