Zamknięta porodówka we wrocławskim szpitalu. Siedmiu medyków na kwarantannie

Porodówka wrocławskiego szpitala uniwersyteckiego pozostaje na razie wyłączona z użytku. W sobotę wieczorem pojawiła się tu rodząca pacjentka, u której pierwszy wynik testu potwierdził zakażenie koronawirusem. - Każda pacjentka przy wejściu do szpitala jest sprawdzana nie tylko ankietą, nie tylko badaniem położniczym, ale też istnieje możliwość przeprowadzenia testów PCR – zwraca uwagę prof. Mariusz Zimmer z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wynik testu był znany po siedmiu godzinach od przyjęcia kobiety do szpitala. Akcja porodowa rozwijała się powoli, więc zgodnie z procedurami kobieta powinna zostać przekazana do oddziału dla pacjentek covidowych. Problem w tym, że taki oddział stworzony w innej placówce – w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu od czerwca nie funkcjonuje. Cięcie cesarskie zrobiono więc na miejscu.

Ten schemat działa w innych regionach. W województwie mazowieckim zakażone pacjentki przyjmowane są do szpitala jednoimiennego MSWiA. W szczecińskim szpitalu "Zdroje" dla zakażonych pacjentek z województwa zachodniopomorskiego czeka wydzielona część oddziału. - Pacjentek jest na tyle mało, że nie ma sensu wydzielanie oddziału. Jest to fragment kilku sal, gdzie rzeczywiście możemy całkowicie odizolować pacjentkę od innych - mówi dr Paweł Gonerko, zastępca dyrektora Szpitala "Zdroje" w Szczecinie.

O odsyłaniu pacjentki do innego szpitala nie może być natomiast mowy, gdy przypadek jest nagły. Dlatego każdy szpital powinien mieć przygotowaną salę, by w pełnym reżimie sanitarnym móc udzielić pomocy zarówno matce jak i dziecku. Do tej pory przypadków zakażeń wśród ciężarnych było niewiele, mówi profesor Czajkowski, ale to nie jest dobry czas na zamykanie takich oddziałów. - Ja osobiście bym poczekał do późnej jesieni i sprawdził, jak się będzie rozwijała sytuacja zakażeń - dodaje.