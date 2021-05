Każdego dnia mają kilkaset wolnych terminów na szczepienia. "Ludzie wolą inne szczepionki"

W punkcie drive-thru w Wałbrzychu zaszczepić może się nawet 1500 osób dziennie. Jednak szczepi się znacznie mniej. Wszystko dlatego - jak podejrzewają koordynatorzy punktu - ludzi zniechęca to, że podawana jest tu szczepionka AstraZeneca. Do końca tygodnia wciąż jest tu mnóstwo wolnych terminów. W czwartek przed południem było to po 400 wolnych miejsc na szczepienie dziennie. Kto chce się tu zaszczepić może, więc zrobić to niemal od ręki. Oczywiście, po wcześniejszym zarejestrowaniu się w systemie. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

"Każda szczepionka jest dobra, a najlepsza jest ta, która jest dostępna"

Jak sprawdził Bartłomiej Ślak, reporter TVN24, przed punktem nie ustawia się kolejka chętnych. A więc potencjał tego miejsca nie jest w pełni wykorzystywany. - Przypuszczenie jest takie, że teraz gdy możemy sobie wybierać szczepionki to ludzie wolą wybrać Pfizera czy Modernę, bo mają problem z wyborem AstryZeneki - mówi Ślak. Tak duży, że jak przyznają przedstawiciele miasta niektórzy na informację o tym, że szczepionką miałaby być AstraZeneca regaowali słowami "tym nie będę się szczepić". Sylwia Bielawska, wiceprezydent Wałbrzycha podkreśla: - Najważniejsze jest to żeby się zaszczepić i to jak najszybciej. Każda szczepionka jest dobra, a najlepsza jest ta, która jest dostępna. Nie ma na co czekać, nie ma co wybierać. Trzeba sprawdzić, gdzie jest pierwszy wolny termin i się zaszczepić, bo tylko to sprawi, że wrócimy do normalności. Zdaniem urzędniczki błędem było uwolnienie w systemie możliwości wyboru szczepionki. - Na miejscu, w danym punkcie i tak oferowane jest to, co zostało nam przyznane w ramach dostaw. Dlatego nie ma na co czekać, tylko trzeba się szczepić - zaznacza Bielawska.