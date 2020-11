Testy antygenowe dla urzędników, pacjentów i białego personelu. Wałbrzych walczy z koronawirusem

W Wałbrzychu (Dolnośląskie) w urzędzie miasta i tamtejszym szpitalu od kilku tygodni stosuje się szybkie testy antygenowe. Dzięki nim udaje się sprawnie wyłapywać zakażonych, a przez to minimalizować transmisję koronawirusa SARS-CoV-2.

- Po otrzymaniu informacji od pracownika, że wykazuje on jakieś objawy, wykonujemy testy w warunkach drive-thru. Pracownik podjeżdża samochodem, a personel medyczny, z którym mamy podpisaną umowę, szybko robi test. Wynik jest po 15-20 minutach. To jest niewiarygodna skala skrócenia tego czasu - przyznaje Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

"Ograniczenie zasięgu pandemii"

Testy antygenowe to nie jedyny zabieg prewencyjny stosowany w tamtejszym magistracie. Urzędnicy zostali podzieleni na grupy, które nie mieszają się ze sobą, aby w razie ogniska koronawirusa nie doszło do paraliżu pracy. W przypadku wystąpienia objawów u danej osoby, zarówno ona, jak i osoby z kontaktu są izolowane. Następnie wszystkim wykonuje się testy.

- Takie podejście nie ogranicza do zera toczącej się pandemii, ale ją wyraźnie, w moim przekonaniu, zwalnia i ogranicza jej zasięg. A przecież o to nam wszystkim chodzi, bo mamy świadomość, że nie ma nigdzie na świecie skutecznej metody całkowitego zabezpieczenia się przed infekcją. Chodzi o ograniczenie tempa przyrostu do momentu pojawienia się skutecznej szczepionki, a później zatrzymania jej - zaznacza prezydent Wałbrzycha.