"To jest wyścig ze śmiercią". Pierwsze miejsce, gdzie szczepionkę będzie można dostać bez wysiadania z auta

W Niedzielę Wielkanocną w Wałbrzychu (województwo dolnośląskie) podano szczepionkę 597 osobom. - Wirus nie ma świąt. Im więcej osób zaszczepimy, tym więcej uchronimy, a to jest wyścig ze śmiercią - mówi prezydent Wałbrzycha, który sam jest lekarzem i także szczepi przeciwko COVID-19. To właśnie w tym dolnośląskim mieście ma wkrótce ruszyć pierwszy w kraju punkt szczepień drive-thru.

W Wałbrzychu najwięcej osób szczepią w Starej Kopalni, miejscu które jest jedną z atrakcji turystycznych miasta. Teraz zamiast kolejek turystów ustawiają się tu osoby ze skierowaniem na szczepienie przeciwko chorobie COVID-19. Przyjeżdżają do Wałbrzycha z całej Polski. Na szczepienie przyjechały tu między innymi dwa małżeństwa z Tarczyna (województwo mazowieckie) czy piosenkarka Maryla Rodowicz. Szczepić nie przestano tu także w Wielkanoc. - Wirus nie ma świąt. Im więcej osób zaszczepimy, tym więcej uchronimy, a to jest wyścig ze śmiercią - mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>