Za pieniądze zebrane na konfesjonały proboszcz chce kupić kombinezony dla lekarzy

"Chciałbym się trochę porządzić"

- To nie jest zbiórka, to nie jest zrzutka. To jest po prostu chęć pomocy naszej parafii dla SOR w Wałbrzychu. Mamy, jako parafia, odłożone pieniążki ze zbiórek na wymianę konfesjonałów. Chciałbym się trochę tym porządzić. Nie będzie dyskusji. Ale przyznacie, że warto, aby te pieniądze przeznaczyć na wyposażenie dla SOR-u Nie jest tego może dużo, na konfesjonały sobie jeszcze nazbieramy. Chodzi mi o to, żeby przez tę akcję ktoś odczuł naszą fizyczną pomoc - tłumaczy w nagraniu ks. Baczyński.

Apel do lakierników

- Mój apel do wszystkich lakierników, którzy mają teraz przestój. Do wszystkich miłośników starych aut, bo wiem, że tacy są w Wałbrzychu i mają dobry sprzęt. Nie wiedziałem, że będę się zwracał, jako ksiądz do grupy, którą bardzo lubię, a mianowicie zwracam się do firm tuningowych, które też w tej chwili nie mają za bardzo pracy. Jeżeli u was w zakładach są na stanie kombinezony wielorazowego użytku, czy inne, proszę się skontaktować ze mną, ustalimy cenę i my normalnie jako parafia za to zapłacimy - mówi duchowny.