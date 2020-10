W szpitalu koordynacyjnym łóżek i respiratorów na razie pod dostatkiem. Ale lekarzy brak

Personel na granicy wytrzymałości

Czekają na wsparcie

Zapytany o przyczyny braków kadrowych Mazur odpowiada, że szpital zwyczajnie nie był gotowy na przyjęcie funkcji placówki koordynacyjnej, a co za tym idzie, na przyjmowanie tak dużej liczby pacjentów covidowych. Wojewoda co prawda wydaje lekarzom z innych placówek skierowania do kozielskiego szpitala, ale z różnych powodów bywają one prawnie nieskuteczne.