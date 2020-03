"Tworzymy nowe miejsce, w pełni dedykowane zakażonym koronawirusem i czekającym na wyniki"

Dodatkowe miejsce, w którym hospitalizować będzie można zakażonych koronawirusem pacjentów i tych, którzy czekają na wyniki badań, tworzone jest na Dolnym Śląsku - poinformował wojewoda. Przekazał też informacje na temat stanu osób, u których stwierdzono koronawirusa.

- Na razie nie będę podawał dokładnej lokalizacji, ale do końca dnia powinniśmy mieć dodatkowe miejsce, dodatkową przestrzeń na 80 łóżek. To zwiększenie naszej puli - poinformował wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. I dodał, że trwają też działania, które doprowadzą do tego, by Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, gdzie hospitalizowani są dwaj pacjenci zakażeni koronawirusem, "w coraz mniejszym stopniu pełnił funkcje inne niż szpital dedykowany walce z koronawirusem".

"Tworzymy nowe miejsca, w pełni dedykowane oddziałom zakaźnym"

Jak przekazał wojewoda dolnośląski, w województwie dwie osoby są zarażone koronawirusem, 235 osób poddanych jest kwarantannie, 523 podlega nadzorowi epidemiologicznemu, a 50 jest hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zarażeniem. - Wcześniej mieliśmy 42 takie osoby. Nie jest to zatrważająca dynamika, ale mamy świadomość, że będzie ona rosła. Przygotowujemy się na to, tworzymy nowe miejsca, w pełni dedykowane oddziałom zakaźnym - podkreślił Obremski. Wojewoda poinformował też, że wkrótce ma nadejść "bardzo duży transport, jeśli chodzi o środki ochrony osobistej dla personelu medycznego". - Potrzebujemy każdej ilości, to bardzo nam się przyda. To bardzo fundamentalna rzecz - podkreślił. Chodzi o maseczki, fartuchy jednorazowe i gogle. O jaką liczbę chodzi? - Zamówienia w skali kraju idą w miliony - stwierdził Obremski.

Dwóch chorych na Dolnym Śląsku

Wojewoda przekazał też, że stan jednego z hospitalizowanych pacjentów jest poważny. - Pacjent w stanie ciężkim przyjęty został na oddział. Z racji wieku osoba miała niewielką liczbę kontaktów. Wszystkie te osoby od piątku przebywają w kwarantannie i przypadek był łatwiejszy, jeśli chodzi o odizolowanie ludzi, które miały kontakt z chorym, niż w przypadku pacjenta numer jeden - mówił Obremski. I zapewniał, że stan pierwszego pacjenta - 26-latka, który do Wrocławia wrócił samolotem z Wielkiej Brytanii - jest bardzo dobry.

W Polsce zdiagnozowano dotąd 15 przypadków koronawirusa. Co wiemy o pacjentach? 1. Zielona Góra, zakażenie potwierdzone 4 marca. Mężczyzna w sile wieku, stan stabilny. Przyjechał do Polski autokarem z Niemiec. 2 i 3. Szczecin, zakażenie potwierdzone 6 marca. Małżeństwo po sześćdziesiątce, oboje wrócili z Włoch. Początkowo nie wykazywali objawów. Ich stan jest dobry. 4. Wrocław, zakażenie potwierdzone 6 marca. 26-letni mężczyzna, który wrócił z Wielkiej Brytanii. Stan dobry, przyleciał do Polski samolotem w środę. 5. Ostróda, zakażenie potwierdzone 6 marca. Kobieta "w sile wieku", jak podały służby medyczne. Podróżowała autokarem z Niemiec z mężczyzną, pierwszym pacjentem z koronawirusem w Polsce. 6. Ostróda, zakażenie potwierdzone 7 marca. Mężczyzna, który nie jest obywatelem Polski. Stan dobry. Przyjechał autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego jako pierwszego w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem. 7. Racibórz, zakażenie potwierdzone 8 marca. Mężczyzna "w sile wieku", stan dobry. Podróżował autobusem, współpasażerowie są objęci kwarantanną domową. 8. Racibórz, zakażenie potwierdzone 8 marca. Kobieta "w sile wieku", która trafiła do szpitala z kwarantanny. Dziś pojawiły się trzy kolejne osoby zarażone. Są w średnim wieku, ich stan jest dobry. 9. Warszawa, zakażenie potwierdzone 8 marca. Kobieta "w sile wieku", stan dobry. Obywatelka Hiszpanii, która do Polski przyleciała samolotem z Niemiec. 10. Warszawa, zakażenie potwierdzone 8 marca. Młody mężczyzna, wrócił samolotem z Włoch. Służby lokalizują osoby, które kontaktowały się z zakażonym. 11. Wrocław, zakażenie potwierdzone 8 marca. Starszy mężczyzna, stan ciężki - pacjent jest w grupie ryzyka. Przebywa na oddziale zakaźnym. Nie wyjeżdżał za granicę, zakaził się po kontakcie z bliską osobą, która jest obecnie hospitalizowana za granicą. 12. Kraków, zakażenie potwierdzone 9 marca. W szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie na oddziale zakaźnym przebywa ponad 60-letni pacjent zarażony koronawirusem. - Mężczyzna trafił do szpitala w sobotę wieczorem. W ostatnim czasie przebywał w północnych Włoszech. Jego stan jest dobry, stabilny - przekazał PAP dyrektor szpitala Jerzy Friediger. 13, 14 i 15. Racibórz, zakażenia potwierdzone 9 marca. Trzy osoby w średnim wieku, ich stan jest dobry

