"Była katastrofa", ale teraz sami będą badać pacjentów. Mogą wykonać 70 testów na dobę

"Miesiąc temu była katastrofa", teraz mogą wykonać 70 testów na dobę

Na specjalistyczne urządzenie, do wykonywania testów metodą PCR, w szpitalu musieli czekać kilkanaście dni. W piątek dostarczono go do placówki. - Aparat ma wszystkie wymagane atesty i jest w pełni zautomatyzowany. Na dobę jest w stanie wykonać 70 testów - poinformowała Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala. Czym jest metoda PCR? Polega ona na pobraniu wymazu z górnych dróg oddechowych i przekazaniu do laboratorium, gdzie diagności sprawdzają – w uproszczeniu - czy w wymazie tym jest koronawirus, czy go nie ma. Pojawienie się urządzenia w szpitalu przy ulicy Koszarowej komentował profesor Simon, który był gościem "Faktów po Faktach". - Zaczynamy uruchamiać maszynę do wykonywania testów w kierunku tego wirusa. Niesłychanie to usprawni i poszerzy zakres naszych możliwości w diagnostyce - mówił lekarz. I dodawał: - Miesiąc temu była katastrofa, mieliśmy tylko jedną możliwość wykonania w Warszawie, co trwało 3-4 dni, było to niedopuszczalne. To oczywiście uległo poszerzeniu, w wolnym tempie, ale uległo.