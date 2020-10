Mają łóżka i sprzęt, brakuje lekarzy. "Jesteśmy na skraju wytrzymałości"

"Jesteśmy na skraju wytrzymałości"

Personel szpitala jest zmuszony zajmować się kilkoma pacjentami jednocześnie i brać dodatkowe dyżury. Lekarze pracują po 24 lub nawet 48 godzin. - Jestem zmęczony. Dyżury są bardzo, bardzo ciężkie, bo mamy wielu pacjentów w ciężkim stanie. Dodatkowo przeprowadzamy zabiegi operacyjne, a więc jesteśmy mocno zmęczeni po takim dyżurze - mówi reporterowi TVN24 Krzysztof Waszkiewicz, ginekolog, który pracuje na oddziale zakaźnym szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Wsparciem dla medyków, opiekujących się chorymi na COVID-19, mogliby być lekarze oddelegowani przez wojewodę do pracy w kędzierzyńsko-kozielskim szpitalu koordynacyjnym. Przez siedem miesięcy, z ponad stu osób oddelegowanych do pracy w tej placówce, ostatecznie dotarło trzech lekarzy. Niedawno wojewoda opolski skierował do pracy w Kędzierzynie-Koźlu kolejnego lekarza. Ten jednak od decyzji skutecznie się odwołał. - My jesteśmy na skraju wytrzymałości. Potrzeba przynajmniej trzech, czterech dodatkowych lekarzy. O powiększeniu oddziału do 160 łóżek na razie nie ma mowy - przyznaje Waszkiewicz.