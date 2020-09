Sanepid szuka pasażerów dwóch autokarów

Inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy poszukują pasażerów dwóch autokarów, które wyruszyły w trasę 19 września. Sanepid apeluje do tych, którzy podróżowali autokarem firmy Flixbus, który z Zakopanego do Wrocławia wyjechał o godzinie 12:30. A także do podróżnych z autokaru, który z Wrocławia - przez Strzegom - do Jeleniej Góry wyjechał o 18:05 (kurs 585). CZYTAJ SPECJALNY RAPORT TVN24.PL O KORONAWIRUSIE