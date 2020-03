"Część mieszkańców zakażona, potrzebna jest dezynfekcja". Ogłoszenie wystraszyło lokatorów

Na drzwiach bloku w Strzelcach Opolskich zawisła kartka: część mieszkańców jest zakażona koronawirusem, potrzebna jest dezynfekcja. Autor ogłoszenia zaapelował też, by lokatorzy nie opuszczali swoich mieszkań, a ci którzy byli poza budynkiem mieli do niego nie wracać. O sprawie poinformowano policję, a ta teraz szuka autora ogłoszenia. To było bowiem oszustwem.