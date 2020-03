Przy szpitalach w całej Polsce stanęły polowe izby przyjęć. Ćwiczą na wypadek epidemii koronawirusa

Po prośbach dyrektorów szpitali i po konsultacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, w wybranych placówkach w całej Polsce od rana prowadzone są ćwiczenia, które we wtorek na konferencji prasowej zapowiadał Łukasz Szumowski.

- W każdym województwie będą wybrane jeden do dwóch szpitali, gdzie zostaną rozłożone polowe izby przyjęć, które będą służyły przyjmowaniu pacjentów, którzy są zainfekowani - tłumaczył minister zdrowia.

Ćwiczenia na wszelki wypadek

- Zastępy Państwowej Straży Pożarnej rozstawią trzy namioty pneumatyczne, w tych trzech namiotach, wyposażonych w ogrzewanie, instalację oświetleniowo-elektryczną, ustawiony zostanie sprzęt logistyczny w postaci łóżek, stolików i krzeseł. Te namioty będą służyły zespołom ratownictwa medycznego do przyjmowania ewentualnych pacjentów, segregacji i badań - mówi Krzysztof Kędryk, komendant KW PSP w Opolu.

Segregacja pacjentów

Pierwszy przypadek w Polsce

Minister zdrowia Łukasz Szumowski o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem poinformował na zwołanej w środę rano konferencji prasowej. Chory pacjent leży w szpitalu w Zielonej Górze, przyjechał do kraju z Niemiec. MZ nie podaje wieku pacjenta, jednak wiadomo, że nie jest on seniorem i nie należy do grupy bardzo wysokiego ryzyka. Osoby, które miały z nim kontakt, objęto kwarantanną.