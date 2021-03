Sprzęt odebrany "mafii tytoniowej" trafił do szpitali. Posłuży do walki z COVID-19

Agregat prądotwórczy i kompresory zostały przekazane przez dolnośląski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej do dwóch opolskich szpitali. Maszyny służące kiedyś do nielegalnej produkcji tytoniu, wspomogą placówki w walce z epidemią COVID-19.

Jak przekazała w poniedziałek Prokuratura Krajowa, jej Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu przekazał szpitalom sprzęt zabezpieczony w toku śledztwa prowadzonego przeciwko tzw. mafii tytoniowej, czyli grupie zajmującej się nielegalną produkcją tytoniu, wytwarzaniem papierosów i wprowadzaniem ich do obrotu.