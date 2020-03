Pasażerkę pociągu zabrało pogotowie. Sanepid pilnie szuka innych podróżnych

Sanepid w Zgorzelcu (województwo dolnośląskie) poszukuje pasażerów pociągu relacji Görlitz – Zielona Góra, którzy podróżowali składem 14 marca o godzinie 11:07. Podaje też listę stacji na których wysiadali poszukiwani. Wszyscy - ze względu na to, że jedna z pasażerek mogła być zarażona koronawirusem - proszeni są o pilny kontakt.

Szukają pasażerów pociągu 67633

Podejrzenie zakażenia koronawirusem. Czekają na wyniki testu podróżnej

Dlaczego sanepid szuka podróżnych? Jak wskazują lokalne media, w sobotę przed południem, na stacji w Ruszowie zatrzymano szynobus. Wszystko przez to, że jedna z podróżnych miała gorączkować i w końcu zasłabnąć. Na miejsce wezwano pogotowie, które - jak informuje zgorzelec.info - przetransportowało kobietę do szpitala. Informacje te potwierdza Kamil Barczyk, dyrektor szpitala powiatowego w Bolesławcu, gdzie hospitalizowano chorą. - Stan pacjentki jest bardzo dobry, został u niej wykonany test na obecność koronawirusa, a próbka została przesłana do Wrocławia - mówi Barczyk. I dodaje, że rezultaty badań potwierdzających lub wykluczających zakażenie koronawirusem powinny być znane w niedzielę w nocy lub w poniedziałek rano.