"Chcemy, by w sierpniu w mieście zaszczepionych było 80 procent mieszkańców"

Wałbrzyscy radni najpierw przyjęli uchwałę, która nakładała na mieszkańców obowiązek szczepień. Później zdecydowali, że ci zaszczepieni będą mogli korzystać z obniżek cen biletów do różnych miejskich atrakcji. W walce o jak największą liczbę zaszczepionych osób nie składają broni. I już - jak mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha - planują kolejne akcje, by dotrzeć do wciąż nieprzekonanych mieszkańców.

Chcą, by z końcem wakacji w mieście było 80 procent zaszczepionych osób

O tym, jak wygląda mobilizacja do szczepień w dolnośląskim mieście, mówił na antenie TVN24 jego prezydent Roman Szełemej, który z zawodu jest lekarzem. - Kampania profrekwencyjna w Wałbrzychu prowadzona jest od wielu miesięcy. Zaczęła się wówczas, gdy dostępność szczepionek była znacznie ograniczona - podkreśla Szełemej. I dodaje, że każdy dzień w wałbrzyskim magistracie zaczyna się od narady dotyczącej tego, co zrobić, by zaszczepić kolejne grupy mieszkańców Wałbrzycha. - Sytuacja u nas jest trochę lepsza niż w przeciętnym mieście tej wielkości w Polsce - twierdzi prezydent. Choć - jak przyznaje - wciąż około 40 procent mieszkańców, którzy powinni już się zaszczepić, nie jest zaszczepionych. - Podejmujemy nowe pomysły, by wskaźnik zaszczepionych z końcem sierpnia sięgnął 70, a najlepiej 80 procent - zaznacza Szełemej.

Nowe pomysły

Co takiego planują teraz w Wałbrzychu, by polepszyć statystyki zaszczepionych osób? Jak wyjaśniał prezydent, wkrótce ruszyć może program wyjazdowych szczepień. - Być może będą busy w każdej dzielnicy. Na pewno będą też szczepienia w domu dla tych wszystkich, którzy - nie zawsze są niepełnosprawni, być może nie chce im się jechać kilka przystanków autobusem - to my do nich dotrzemy, by ich przekonać - twierdzi prezydent. I podkreśla: - Staramy się przekonywać indywidualnie i grupowo. Ci, którzy są nieprzekonani, to dla nich ostatnim argumentem będzie obowiązkowe szczepienie, ale tego na razie nie ma. Zdaniem Szełemeja obowiązkowe szczepienia - szczególnie dla grupy osób w wieku powyżej 60. roku życia - nie jest rozwiązaniem idealnym, ale "być może jedynym w swoim rodzaju". - Statystyka w Polsce nie jest specjalnie optymistyczna. Nadal wielu Polaków się nie zarejestrowało i nie zaszczepiło, a tempo szczepień będzie spowalniało. Trzymam kciuki, aby wszystkie zachęty i kampanie profrekwencyjne okazały się sukcesem - kwituje. CZYTAJ RAPORT TVN24.PL O KORONAWIRUSIE

