Brak miejsc na parkingu, drogi dojazdowe pełne aut. "Drodzy Goście, czy to naprawdę konieczne?"

"To nie jest dobry moment do przebywania w dużych skupiskach ludzi"

"Co prawda Przełęcz Tąpadła nie znajduje się w granicach naszej gminy, jednak bezpośrednio graniczy z naszymi miejscowościami (Tąpadła, Sady, Mysłaków, Wirki, Wiry), a przemieszczający się turyści korzystają z naszej infrastruktury (place zabaw, siłownie, przystanki, sklepy, itp)" - podkreślono w internetowym wpisie. Zdaniem urzędników, zachowanie odwiedzających w obliczu zagrożenia pandemią koronawirusa, było nieodpowiedzialne. "Drodzy Goście, czy to naprawdę konieczne w okresie, kiedy duże skupiska ludzi niosą ze sobą realne zagrożenie dla nas wszystkich? Bądźmy odpowiedzialni" - zaapelowano i opatrzono wpis #zostańwdomu, popularnym teraz hasztagiem nawołującym do pozostania w domach. Problem zauważyły też władze pobliskiego nadleśnictwa. "To nie jest dobry moment do przebywania w dużych skupiskach ludzi" - podkreślono na profilu Nadleśnictwa Miękinia.

Apel ratowników GOPR, zamknięty Tatrzański Park Narodowy

13 marca władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zdecydowały o wprowadzeniu zakazu wejścia w Tatry. Park jest zamknięty do odwołania, choć i to nie powstrzymuje turystów. Teraz w związku z obowiązującym na obszarze całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego władze Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) zwracają się z apelem, aby w najbliższym czasie zrezygnować z wszelkich wyjść w góry. Gdyby ratownikom przyszło ratować osoby zakażone koronawirusem, musieliby udać się na kwarantannę, co osłabiłoby ich szeregi. GOPR niesie pomoc poszkodowanym w: Beskidach, Pieninach, Bieszczadach, Karkonoszach, Gorcach oraz na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jak sytuacja wygląda w Karkonoskim Parku Narodowym? Z komunikatu zamieszczonego na jego stronie wynika, że władze parku na razie o zamykaniu szlaków nie myślą. "Nie planujemy zamknięcia Karkonoskiego Parku Narodowego z powodu koronawirusa, choć sytuacja może się zmienić. Rekomendujemy unikanie dużych skupisk ludzkich, np. w schroniskach, unikanie komunikacji publicznej i wszelkich miejsc, gdzie przebywa większa liczba osób, jeśli nie ma konieczności, by do nich trafić" - poinformowano. Jednak niezależnie od tego Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zdecydowało o zamknięciu należących do nich sudeckich hoteli i schronisk.