Rośnie liczba zakażeń. Są na liście ostrzegawczej, już na pewno będą żółtą strefą, blisko czerwonej

Dwa duże ogniska koronawirusa w powiecie trzebnickim na Dolnym Śląsku sprawiają, że region ten niebawem zostanie żółtą strefą. Będzie się to wiązać z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń. - Brakuje nam tylko 15 dodatnich wyników, aby być powiatem w strefie czerwonej. Oby tak nie było - mówi starosta trzebnicki.

Jednym z dwóch ognisk wirusa jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy, gdzie stwierdzono łącznie 25 przypadków zakażeń - u 15 nauczycieli, 9 uczniów i jednego rodzica. Decyzją burmistrza miasta, szkoła co najmniej do końca września została zamknięta. Kadra nauczycielska i uczniowie przerzucili się na tryb zdalnej edukacji, znany z poprzednich miesięcy.

Powiat trzebnicki wkrótce "żółty"

- Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że w najbliższy czwartek, w oparciu o rozporządzenie, minister zdrowia zadecyduje, że powiat trzebnicki, co potwierdzają wyniki piątkowe i sobotnie, trafi do żółtej strefy. A brakuje nam tylko 15 dodatnich wyników, co spowoduje być może, że będziemy powiatem w strefie czerwonej. Oby nie - mówi Małgorzata Matusiak, starosta trzebnicki.