Polacy ruszyli do Niemiec po szczepionki przeciwko grypie. "Mieliśmy 100 sztuk, ale rozeszły się w jeden dzień"

"Szczepionka rozeszła się w jeden dzień"

- Mieliśmy szczepionkę, ale w tamtym tygodniu się skończyła. Mieliśmy około stu sztuk i myśleliśmy, że to wystarczy. Jednak ze strony polskiej było tak duże zainteresowanie, że szczepionka rozeszła się w jeden dzień - relacjonuje Grażyna Smołuch, która pracuje w jednej z aptek w Goerlitz. W tej aptece zamówiono już kolejną partię szczepionek. W dostawie ma przyjść 400 sztuk. I one rozejdą się w ekspresowym tempie. - W tej chwili na liście chętnych mamy około 500-600 osób z Polski. Wstrzymaliśmy zapisy - przyznaje farmaceutka. CZYTAJ RAPORT TVN24.PL O KORONAWIRUSIE

Dlaczego w Niemczech są, a w Polsce ich nie ma?

I choć dostawa nadejdzie do Goerlitz w połowie października, to polskie apteki na dostawy muszą czekać prawdopodobnie aż do przełomu października i listopada. Dlaczego? Po pierwsze, jak wyjaśnia Repelewicz, dostawy szczepionek zazwyczaj planowane są z rocznym wyprzedzeniem. - Jeżeli kraj miał niską wyszczepialność, a do tej pory Polska miała ją na poziomie pięciu procent, a w Niemczech sięga ona 50 procent, to jasnym jest, że większość szczepionek trafia na tamten rynek - wyjaśnia prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. I przypomina, że w 2019 roku ponad sto tysięcy szczepionek przeciwko grypie zostało w Polsce zutylizowanych. Wówczas nie było na nie chętnych, a - w obliczu tego, że nikt nie spodziewał się pandemii COVID-19 - sądzono, że liczba szczepionek przeciwko grypie i w tym roku zaspokoi potrzeby Polaków. Poza tym w Polsce za szczepionkę trzeba zapłacić około 40 złotych. W Niemczech koszt takiej szczepionki to około 24 euro. Dlatego - jak przyznaje Repelewicz - firmom farmaceutycznym może zależeć na zabezpieczeniu - w pierwszej kolejności rynków, gdzie czekają na nie większe zyski.