Koronawirus w ośrodku dla dzieci, zakażeni pacjenci i siostry zakonne

Ośrodek podzielony na dwie strefy

Jak podkreśla starosta, gdy objawy choroby COVID-19 pojawiły się u sióstr zakonnych, które prowadzą Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci w Piszkowicach podjęto decyzję o przeprowadzeniu testów. - Okazało się, że zakażonych jest 19 opiekunów i siedmioro pacjentów. Jedno z dzieci przetransportowano do szpitala, pozostała szóstka znajduje się w izolacji razem z siostrami zakonnymi - informuje Awiżeń. Zakład został podzielony na dwie części. W jednym z budynków, tak zwanym covidowym i izolowanym, przebywają osoby zakażone koronawirusem. W drugim pacjenci i personel bez zakażenia. - Przekazaliśmy środki ochrony osobistej ośrodkowi, ale jest jedna rzecz z którą sami sobie nie poradzimy - przyznaje starosta. I apeluje: - Każdy kto mógłby i chciałby pomóc, pielęgniarki i ratownicy medyczni, proszeni są o zgłaszanie się. Opieka dotyczyć będzie jedynie dzieci zdrowych. Jednak, jak uspokaja Henryka Szczepanowska, jedna z wieloletnich wolontariuszek w piszkowickim ZOL, sytuacja na razie jest opanowana. Chore dzieci czują się dobrze, a do pracy zgłosiły się dwie pielęgniarki z Kłodzka, a to oznacza, że obsada medyczna jest zapewniona na pewno do końca tygodnia.