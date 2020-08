Proboszcz zakażony. Sanepid szuka wiernych i tych, którzy mieli z nim kontakt "w innych okolicznościach"

Inspektorzy sanepidu w Kłodzku poszukują wszystkich tych, którzy w okresie od 19 lipca do 2 sierpnia uczestniczyli w nabożeństwach w kościele św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach. Chodzi o msze święte odprawiane przez tamtejszego proboszcza. Apel skierowany jest też do osób, które miały bezpośredni kontakt z kapłanem "w innych okolicznościach". "Kontakt bezpośredni to kontakt z osobą zakażoną w odległości mniejszej niż dwa metry" - czytamy w komunikacie kłodzkiego sanepidu. CZYTAJ SPECJALNY RAPORT TVN24.PL NA TEMAT EPIDEMII COVID-19