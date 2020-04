"To nie jest problem tylko szpitala. Tam pracują nasi mieszkańcy. Mogą tego wirusa wynieść na zewnątrz"

Ognisko koronawirusa w Ozimku na Opolszczyźnie. W tamtejszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i szpitalu św. Rocha do środy potwierdzono łącznie 38 zakażeń. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia siedmioro podopiecznych przetransportowano do szpitali w Opolu i Nysie.

Większość przebywających w placówce podopiecznych to osoby starsze, często z poważnymi chorobami, w grupie najwyższego ryzyka. We wtorek rano karetki zaczęły wywozić część podopiecznych.

Kwarantanna w ZOL i w szpitalu

- To nie jest problem tylko samych pacjentów szpitala i ZOL-u. W tym szpitalu pracują nasi mieszkańcy. Oni mogą ten wirus wynieść na teren naszego miasta, na teren sołectw. My, sanepid i inne służby, musimy podejmować wiele działań, aby ten wirus nie przedostał się w sposób masowy do przestrzeni publicznej - mówi Andrzej Brzezina, zastępca burmistrza Ozimka.