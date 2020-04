Zgubiła go maseczka, prosto z ulicy trafił do aresztu

Mieszkaniec Opola był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Wpadł, bo źle się "zamaskował". Jego maseczka zamiast nosa i ust zakrywała tylko podbródek, a to zaniepokoiło policjantów. Prosto z ulicy 28-latek trafił wprost za kraty.

Chcieli zwrócić uwagę, odwieźli do aresztu

- Zatrzymali się i chcieli zwrócić pieszemu uwagę, aby przykrył maseczką usta i nos - relacjonuje Nierychła. I dodaje, że był to początek kłopotów mężczyzny. Wszystko dlatego, że w trakcie legitymowania na jaw wyszło, że mieszkaniec Opola jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Na karę więzienia, za fałszowanie dokumentów, skazał go sąd. - 28-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, a stamtąd trafił prosto za więzienne mury - przekazuje policjantka.