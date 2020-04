Pijany wjechał do rowu. Powinien być na kwarantannie

49-letni mieszkaniec Opolszczyzny rozbił swój samochód w rowie. Badanie wykazało, że miał niemal dwa promile alkoholu w organizmie. Nie dość, że był pijany, to wyszło na jaw, że obowiązuje go kwarantanna. Policjanci skierowali wniosek o jego ukaranie do sądu, o sprawie poinformowano też sanepid.