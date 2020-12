Pieniądze z funduszu covidowego na samochody i świąteczne ozdoby

Pieniądze na drogi, samochody i ozdoby

- Przeznaczanie pieniędzy na światełka, na choinki, to naprawdę rzecz drugo, trzecio, a nawet czwartorzędna. Tym bardziej, że miasto Nysa zawsze było na święta ładnie ustrojone. Nie wiem dlaczego nagle powiat chce konkurować z gminą i w Nysie robić swoje ozdoby świąteczne. Naprawdę jest na co wydać te 50 tysięcy - podkreśla radny i wymienia choćby dwa szpitale w regionie - w Nysie i Głuchołazach - które według niego wymagają dofinansowania, czy sołectwa, którym odmówiono budowy chodników.

"Czynnik ludzki"

- Są to dwa samochody niezbędne dla pracy codziennej starostwa. Pierwsze to samochód dostawczo-osobowy typu bus. Pół roku temu oddaliśmy auto, które mieliśmy w leasingu. Już dawno przymierzaliśmy się do zakupu takiego auta, które służyłoby do przewozu ludzi, ale też rzeczy, większych gabarytów - przyznaje Kruczkiewicz.