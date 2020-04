Koronawirus w hospicjum. Trzy osoby nie żyją

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu składa się z dwóch placówek. Pierwsza z nich to Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, a druga to Zakład Opiekuńczo-Lecznicy. 12 kwietnia w tym pierwszym u jednego z pacjentów potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem.

W poniedziałek wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 18 osób zakażonych koronawirusem. Wśród nich było trzech pacjentów z Nowogrodźca: 54-letnia kobieta, 61- i 72-letni mężczyzna. Jak przekazał - w rozmowie z reporterem TVN24 - Robert Relich, burmistrz Nowogrodźca "dwie zmarłe osoby przebywały w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, a trzecia trafiła do szpitala jednoimiennego do hospitalizacji".

Ponad 30 osób zakażonych koronawirusem

Wiadomo, że w tamtejszym hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przebywa łącznie 11 osób zakażonych koronawirusem. "(...) 17 pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego (w tym 13 osób z potwierdzonym zakażeniem COVID-19) trafiło do specjalistycznej placówki w Obornikach Śląskich oraz do Szpitala Jednoimiennego w Bolesławcu, celem izolacji" - poinformowano. Z kolei stan pozostałych hospitalizowanych w Nowogrodźcu pacjentów jest stabilny. Co więcej, mają nie wykazywać oni żadnych objawów choroby COVID-19. U 14 osób z 60-osobowej załogi personelu medycznego potwierdzono zakażenie koronawirusem. Jednak wszystkich próbek pracowników placówki jeszcze nie przebadano. Dyrekcja SPZOZ podkreśla, że pacjenci mają zapewnioną opiekę. Do pomocy zgłosili się także wolontariusze.