Nie miał kto się zająć niepełnosprawnymi dziećmi. Pielęgniarki i opiekunki zakażone lub w kwarantannie

Paraliż pracy

- Z personelu, z dodatnim wynikiem było 10 osób, w tym sześć pielęgniarek. Większość personelu została skierowana na kwarantannę ze względu na to, że było podejrzenie kontaktu. To było pierwsze takie "bum", które nam sparaliżowało pracę - mówi siostra Ida.

Osoby zakażone zostały skierowane do izolacji. Część do swoich domów, a w przypadku sióstr mieszkających na miejscu, do swoich kwater.

W piątek siostry zaapelowały na facebooku o pomoc. "W związku z tym, że w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach wśród pracowników wystąpiły zachorowania na COVID-19, pilnie poszukujemy wolontariuszy do sprawowania opieki nad dziećmi. Przyjmiemy też wszelką pomoc w formie środków ochrony osobistej (maseczki, fartuchy, rękawiczki, środki do dezynfekcji)" - czytamy.

Zgłaszają się wolontariusze

Ale to dopiero początek zmartwień. Nie wiadomo na razie co z dziećmi, które przecież też miały kontakt z zakażonymi. We wtorek i środę na miejscu ma się pojawić wymazobus z sanepidu. Wszyscy mali pacjenci zostaną przebadani. Do tego czasu kontakt z nimi odbywa się wyłącznie w pełnym stroju ochronnym. I właśnie o środki ochrony osobistej apelują obecnie najbardziej siostry józefitki.