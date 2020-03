Nie czekała w szpitalu, z podejrzeniem zakażenia pojechała taksówką do domu

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL O tym, że kobieta, która może być zakażona koronawirusem po prostu wyszła z izby przyjęć policjanci ze Środy Śląskiej zostali zaalarmowani we wtorek. - Do miejsca zamieszkania kobiety funkcjonariusze zostali skierowani natychmiast. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zastosowali środki ochrony osobistej - relacjonuje Marta Stefanowska z policji w Środzie Śląskiej.

Najpierw dzwonili, później przyszli do domu

Mundurowi postanowili najpierw telefonicznie skontaktować się z kobietą. Ta jednak - jak wynika z ich relacji - mimo zaleceń odmówiła powrotu do szpitala. - Stwierdziła, że jest zdrowa i jedzie do domu. Wezwała nawet taksówkę - przekazuje Stefanowska. Policjanci wkroczyli w końcu do mieszkania kobiety. Oprócz 69-latki były tam trzy inne osoby. - Wszyscy byli pod wpływem alkoholu, a kontakt z nimi był utrudniony. Na miejscu był też taksówkarz, któremu polecono zgłosić się do szpitala - mówi policjantka. Co z pozostałymi osobami? Stefanowska: - Po konsultacji ze służbami medycznymi polecono 69-latce oraz pozostałym osobom pozostanie w miejscu zamieszkania. A o sprawie powiadomiono sanepid. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA