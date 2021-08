Mural zachęcający do szczepień przeciw COVID-19 na elewacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, we współpracy z magistratem i Akademią Sztuk Pięknych, odsłonił mural w ramach kampanii "Wrocław się szczepi". Jak zaznaczają pomysłodawcy, praca ma zachęcać do szczepień i uświadamiać mieszkańcom ich wagę w walce z pandemią choroby COVID-19.