Pracownik sklepu zakażony koronawirusem. Sanepid szuka wszystkich, którzy robili tam zakupy

Konieczny wywiad

Samo odwiedzenie sklepu nie oznacza, że doszło do zakażenia, a klienci chorują na COVID-19. Jednak, by to sprawdzić i wykluczyć, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego. To po nim będą podejmowane decyzje odnośnie kwarantanny czy konieczności przeprowadzenia testu. Stąd apel i poszukiwania sanepidu. Gmina Wołów zdecydowała się na dezynfekcję okolic sklepu w Moczydlnicy Dworskiej i wnętrza miejscowego kościoła. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA