Ksiądz zakażony koronawirusem. Sanepid szuka wiernych, którzy przyjmowali komunię

Sanepid w Miliczu (województwo dolnośląskie) szuka osób, które uczestniczyły w mszach świętych odprawianych w dwóch kościołach należących do miejscowej parafii św. Anny. Jeden z pełniących tam posługę księży jest zakażony koronawirusem. Służbom sanitarnym zależy zwłaszcza na dotarciu do osób, które w trakcie nabożeństw przyjmowały komunię.

"Nie wszyscy trafią na kwarantannę"

Jak informuje "Gazeta Wrocławska" zakażony koronawirusem jest jeden z duchownych sprawujących posługę w parafii św. Anny. Do piątku do służb sanitarnych zgłosiło się 45 uczestników nabożeństw. Jednak to nie koniec dochodzenia epidemiologicznego. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>> - Nie wszyscy, którzy byli na tych mszach trafią na kwarantannę – mówi "Gazecie Wrocławskiej" Zygmunt Nowak, dyrektor milickiego sanepidu. I dodaje: - Każdy przypadek traktujemy indywidualnie. Inaczej gdy ktoś przyjmował komunię a inaczej kiedy siedział w tylnych ławkach i był cały czas w maseczce.