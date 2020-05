80 policjantów prewencji z Wrocławia na zwolnieniach. "GW": Mieli jechać na protest przedsiębiorców do stolicy

Masowe zwolnienia lekarskie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Na L4 jest obecnie 80 funkcjonariuszy z wydziału prewencji. Według "Gazety Wyborczej", policjanci mieli planowo pojechać jako wsparcie do Warszawy na sobotni protest przedsiębiorców.

Uczestnicy zostali otoczeni wówczas kordonem policji. Części udało się jednak ruszyć w miasto, w kierunku siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymanych zostało łącznie ponad 380 osób, wystawiono też mandaty i wnioski o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze, argumentując to przypadkami agresji ze strony prostujących, użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu łzawiącego i siły fizycznej.

Wsparcie z kraju

"Wielu z nas nie chciało brać w tym udziału"

Rzecznik nie wiedział, kiedy dokładnie funkcjonariusze poszli na zwolnienia, ani z jakich przyczyn. Nie odniósł się także do przypuszczeń, jakoby chcieli w ten sposób uniknąć wyjazdu do Warszawy. "Gazeta Wyborcza" cytuje dwóch policjantów, którzy tłumaczą swoje powody.

Drugi dodawał: - Zamiast prowadzić śledztwa, funkcjonariusze kryminalni kierowani byli do sprawdzania, czy osoby skierowane do kwarantanny siedzą w domach. Przepisy zmieniają się z dnia na dzień. Raz każą nam nosić maski i rękawiczki, drugiego dnia słyszymy, że to niepotrzebne. A jak są potrzebne, to ich po prostu nie ma. Z powodu pandemii skrócono nam czas pracy, ale pomimo tego rzucani jesteśmy nagle do różnych innych zajęć.