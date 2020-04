Wyzdrowiał z COVID-19. Teraz chce pomóc innym zakażonym

Pan Artur z Michałkowic na Opolszczyźnie spędził prawie trzy tygodnie w szpitalu, chorując na COVID-19. Obecnie jest już zdrowy i w domowym zaciszu wraca do sił. Kiedy już je odzyska, chciałby odwdzięczyć się za otrzymaną pomoc i samemu pójść tam, gdzie potrzebne są ręce do pracy.

Artur Kramarczyk podzielił się w piątek swoją historią na antenie TVN24. Mężczyzna gra w tenisa stołowego w polskiej i czeskiej lidze. Zakaził się - podobnie jak 11 innych osób - od jednego z zawodników z Czech. Kramarczyk przyznaje, że matka jego kolegi zmarła po tym, jak została zakażona. On miał więcej szczęścia.

"Myślałem, że to zwykła grypa"

- Objawy miałem takie typowo grypowe. Bóle mięśni, bóle głowy, ogólne osłabienie. W życiu nie podejrzewałbym, że będzie to koronawirus. Podchodziłem do tego na totalnym luzie, że jest to zwykła grypa. Nie miałem ani kaszlu, ani duszności. Przeleżałem tydzień w łóżku w domu - opowiada.