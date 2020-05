Kichał i pluł na policjantów. Grzywna pięć tysięcy złotych

Hugo Kołłątaj bez maseczki

38-latek nie miał ochoty rozmawiać z mundurowymi. - Odpowiedział, że nie będzie zasłaniał twarzy, bo tak mu się podoba. Mężczyzna był wulgarny, a zapytany o imię i nazwisko powiedział, że nazywa się Hugo Kołłątaj. Nie stosował się do poleceń, a więc w celu ustalenia jego tożsamości funkcjonariusze podjęli decyzję o przewiezieniu go do komendy - relacjonuje Basta.