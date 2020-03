Wróciła z Włoch, karetką przyjechała na SOR. Ma koronawirusa. Personel izolowany, oddział do dezynfekcji

Mieszkanka Dolnego Śląska przyjechała karetką na SOR w Legnicy. Stamtąd odesłano ją do szpitala zakaźnego we Wrocławiu. Kobiecie wykonano test na obecność koronawirusa, ale ze względu na brak objawów odesłano ją do Legnicy. Następnego dnia okazało się, że kobieta jest zakażona koronawirusem. Izolacji poddano personel medyczny i pacjentów, którzy mieli styczność z kobietą na szpitalnym oddziale ratunkowym.

Z Legnicy do Wrocławia i z powrotem

Dlatego podjęli decyzję o konieczności przetransportowania kobiety do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który obecnie pełni rolę szpitala zakaźnego. - Od pacjentki pobrano próbki do badań, jednak nie miała żadnych objawów. Kobieta była w dobrym stanie - informuje Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala. We Wrocławiu - ze względu na brak objawów towarzyszących zakażeniu koronawirusem - nie zdecydowano się na hospitalizowanie kobiety. Pacjentka wróciła więc karetką do szpitala w Legnicy. Tam - jak przekazywał Tomasz Kozieł, rzecznik legnickiego szpitala - była "na wszelki wypadek izolowana w innej części placówki".