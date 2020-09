Czekając w szpitalu na drugi test odwiedzał innych pacjentów. "Zakaził trzy osoby, to było skrajnie nieodpowiedzialne"

Mężczyzna, którego przyjęto do szpitala w Legnicy, miał wykonany test na koronawirusa. Wynik był jednak ujemny. Pacjenta hospitalizowano na oddziale chorób wewnętrznych. - W tym czasie pacjent - pomimo upomnień personelu - nie stosował się do zasad panujących w szpitalu. Zamiast pozostać w izolacji odwiedzał innych chorych. Nie stosował zasad dystansu i nie nosił maseczki - mówi Tomasz Kozieł, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. I dodaje, że personel wielokrotnie przypominał pacjentowi, że szpital "to nie miejsce kulturalno-rozrywkowe". OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>