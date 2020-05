10 tysięcy kary i nagana dla dyrektora sanepidu. Za to, że był w parku, gdy obowiązywał zakaz

Dyrektor legnickiego sanepidu musi zapłacić 10 tysięcy złotych kary, będzie miał sprawę w sądzie, a na dokładkę przełożony ukarał go naganą. Za co? Wjechał na rowerze do parku, kiedy jeszcze obowiązywał zakaz, łamiąc tym samym przepisy. - Zatrzymałem się, żeby odebrać służbowy telefon. Nie stwarzałem zagrożenia - zapewnia.

Dwóch strażników miejskich, patrolujących w połowie kwietnia okolice Parku Miejskiego w Legnicy (woj. dolnośląskie), zauważyło mężczyznę siedzącego na ławce w jednej z alejek. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem z powodu epidemii wstęp do parków był wówczas zakazany. Podjechali więc, żeby go skontrolować.

- Mężczyzna nie miał maseczki. Obok niego stał rower. W trakcie rozmowy ze strażnikami powiedział, że jest szefem sanepidu i pracuje tuż obok. Nikt jednak nie powinien znajdować się wtedy w parku, w związku z czym strażnicy chcieli ukarać go mandatem za wykroczenie. Mężczyzna tego mandatu nie przyjął. Miał do tego prawo. Na tym interwencję zakończono - mówi Jacek Śmigielski, rzecznik Straży Miejskiej w Legnicy.

Sanepid karze dyrektora sanepidu

Nie był to jednak koniec sprawy. Notatka służbowa ze zdarzenia przekazana została policji. Policja z kolei powiadomiła sanepid. Sprawa trafiła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, skąd powędrowała jeszcze do sanepidu w Środzie Śląskiej, który ostatecznie ją rozpatrywał. Cała operacja miała na celu odsunięcie ewentualnych podejrzeń o stronniczość.