Od 1657 roku nabożeństwa odwołano tam tylko dwa razy. Teraz wiernych zastąpiły portrety

W związku z pandemią COVID-19 wierni nie mogą tłumnie gromadzić się w kościołach. Nabożeństwa przeniosły się więc do sieci. Jednak proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Świdnicy (województwo dolnośląskie) nie chciał mówić do pustych ław. Poprosił więc parafian o pomoc w ich zapełnieniu. I tak w kościelnych ławach zawisły podobizny wiernych.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL - Brakowało mi obecności parafian, kontaktu wzrokowego i rozmów przy wyjściu. Najbardziej nowoczesne technologie nie zastąpią bezpośredniego bycia razem - tłumaczy ksiądz biskup Waldemar Pytel, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej pod wezwaniem świętej Trójcy w Świdnicy. Odprawiane nabożeństwa - z uwagi na pandemię COVID-19, są transmitowane online. Jednak, by nie mówić do pustych ław w Kościele Pokoju miejsca, zajmowane zazwyczaj przez wiernych, zajęły ich fotografie. - Nic nie zastąpi żywej rozmowy i bezpośredniej obecności, ale odpowiedzialność każe nam postępować w ten sposób - podkreślił proboszcz. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA

Kilkadziesiąt portretów zamiast wiernych

- Stwierdziliśmy, że w pustym kościele niezwykle smutno jest odprawiać nabożeństwa. I mimo że mąż ma świadomość tego, że parafianie uczestniczą w modlitwie przez internet, to łatwiej kierować kazanie do konkretnych ludzi. Od razu cieplej robi się na duszy - wyjaśnia Bożena Pytel, żona biskupa. Zdjęcia nadesłali parafianie. Jednak nie tylko oni. Na facebookowym profilu Kościoła Pokoju zaapelowano bowiem do wszystkich, którzy chcieliby w ten symboliczny sposób zasiąść w kościelnych ławkach. Maile z fotografiami przysłano nawet z zagranicy, między innymi z Niemiec i Irlandii. W sumie w świątyni umieszczono kilkadziesiąt portretów wiernych.