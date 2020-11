Nie mają nawet tlenu czy stetoskopów. Centrum rehabilitacyjne ma leczyć chorych na COVID-19

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, które do tej pory pomagało osobom z problemami ortopedycznymi, teraz ma zacząć leczyć chorych na COVID-19. Szpital, decyzją wojewody, ma przygotować miejsce dla 170 zakażonych koronawirusem. Nie ma jednak ani sprzętu, ani personelu.

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie jest wysokospecjalistycznym szpitalem rehabilitacji narządów ruchu, jedyną tego typu placówką w województwie. W kolejce na zabieg w korfantowskim OCR czeka niemal pięć tysięcy osób. Jednak na razie mogą się nie doczekać, bo placówka już wkrótce przestanie pełnić swoją rolę. Zgodnie z decyzją wojewody opolskiego centrum ma stać się szpitalem dla pacjentów chorych na COVID-19. Opiekę ma tam znaleźć 170 pacjentów zakażonych koronawirusem.

"Tutaj pracują tylko ortopedzi i rehabilitanci. Tutaj nie ma respiratorów"

Taki obrót sprawy nie podoba się władzom i załodze centrum, bo choć pracujący tu medycy chcieliby pomóc chorym na COVID-19, to przyznają, że nie mają do tego ani sprzętu, ani kwalifikacji.

- Tutaj pracują tylko ortopedzi i rehabilitanci. Tutaj nie ma respiratorów, ani odpowiedniej infrastruktury, by leczyć pacjentów zakaźnych. Nie ma choćby tlenu doprowadzonego do sal, czy stetoskopów na stanie - relacjonuje Bartłomiej Ślak, reporter TVN24. I dodaje, że choć dyrekcja szpitala decyzję wojewody uważa za chybioną, to w placówce trwają przygotowania do przyjęcia pacjentów zakażonych koronawirusem.

"Niezbędna pomoc"

- Ponieważ był to ośrodek, który przyjmował tylko planowych pacjentów, to na miejscu nie ma żadnego laboratorium. Wszystkie próbki przewozimy do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów laboratorium. Pracownia radiologiczna pracuje do godziny 17. Przede wszystkim jednak nie ma personelu - wylicza Jarosław Szyszka, lekarz pracujący w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Bo wprawdzie placówka zatrudnia lekarzy specjalistów, ale nie tych specjalizacji, jakie przydatne są w leczeniu chorych na COVID-19. W OCR zatrudnionych jest 10 lekarzy ze specjalizacją rehabilitacji medycznej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu. - Nie mamy merytorycznej wiedzy, by leczyć pacjentów z powikłaniami pocovidowymi i z chorobami współistniejącymi - przyznaje lekarz. I podkreśla: - Niezbędna jest dla nas pomoc ze strony specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, pulmonologii i intensywnej terapii.

Władze szpitala przygotowują placówkę na przekształcenie, ale jednocześnie skierowały do wojewody pismo w którym wyrażają "głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją". Redakcja TVN24 skierowała zapytanie do wojewody między innymi o powody jego decyzji i o to, czy przewiduje on pomoc, w postaci skierowania dodatkowych lekarzy i sprzętu, dla szpitala, a także o to, co z pacjentami, którzy czekają na zabiegi w korfantowskim szpitalu. Czekamy na odpowiedź.

