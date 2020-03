Nawet 30 godzin czekania. Podróżni wjeżdżający z Niemiec do Polski w Jędrzychowicach stoją w gigantycznym zatorze. - Nie ma napojów, nie ma żadnej organizacji, a korek się ciągnie dobre 40 kilometrów do tyłu - mówił jeden z kierowców. Z pomocą ruszają wolontariusze z kanapkami, wodą, owocami, herbatą. Towary rozwożą motocykliści.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL >>> Kilkadziesiąt kilometrów korka i kilkanaście (a nawet trzydzieści w przypadku ciężarówek) godzin oczekiwania na przekroczenie przejścia granicznego w Jędrzychowicach zaskoczyło wielu. Kierowcy i pasażerowie wracający do Polski nie byli przygotowani na godziny utrudnień. Te spowodowane są przywróceniem kontroli na granicach. To ma z kolei związek z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Kierowcy aut i pasażerowie już we wtorek skarżyli się, że w trakcie czekania nie otrzymują żadnej pomocy. - Nie ma żadnych napojów, nie ma żadnej organizacji, a korek się ciągnie dobre 40 kilometrów do tyłu. Tam jest masa ludzi, rodziny, dzieci, ludzie ze zwierzętami jadą. To jest masakra - mówił jeden z nich reporterce TVN24.